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إيطاليا تهزم هولندا 3-2 وتحتل المركز الثالث بدوري الأمم الاوروبية

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
حققت إيطاليا الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على هولندا صاحبة الأرض في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأحد.
ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة بعد ست دقائق من البداية وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.
وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة وأجرت ثلاثة تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.
لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73 بعد هجمة مرتدة.
...

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة بعدما سجل جورجينيو فينالدم هدفا ثانيا لهولندا قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وحافظت إيطاليا على تقدمها وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض بعدما احتسب الحكم تسع دقائق كوقت بدل الضائع لتخرج بالانتصار.


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