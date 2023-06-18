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نشوب حريق بمحكمة الناحية بمساكن وتعهيد فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث في ملابسات الواقعة

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 15:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها هشام بسباس ان الحريق الذي نشب فجر اليوم الاحد في مقر محكمة الناحية بمساكن لم يخلف خسائر بشرية واقتصر على بعض الأضرار المادية فقط التي شملت بعض المكاتب والتجهيزات.
وأضاف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان أسباب الحريق ما تزال مجهولة مفيدا بأن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي.
كما عهد قاضي التحقيق الى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث والكشف عن ملابسات الواقعة وفق ذات المصدر.
وشدد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 على ان حقوق وملفات المتقاضين محفوظة ومؤمنة، مشيرا الى أن عقد الجلسات سيتواصل بطريقة عادية وفي التواريخ المحددة بمقر بديل إلى حين إعادة تهيئة المحكمة وصيانتها من الاضرار التي لحقت بها.


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