وزير الشباب والرياضة " لا تراجع عن قرار اعتماد التذاكر الإلكترونية بداية من الموسم الرياضي الجديد "





وأشار الوزير الى ان تنفيذ هذا المشروع هو منظومة عمل مترابطة سيقع العمل عليها ضمن لجنة عمل مشتركة ستتولى وضع خارطة طريق لهذا المسار وفق آجال زمنية محددة وتقديم تصوراتها على ان تكون نقطة الانطلاق بالتذاكر الالكترونية ثم العمل بالتوازي على تكوين وتأطير لجان الأحباء ومراجعة النصوص القانونية والتشريعية وتنفيذها.

أخبار ذات صلة: نحو تفعيل التذاكر الالكترونية للدخول للفضاءات الرياضية بداية من الموسم الرياضي المقبل

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والداخلية وممثلي الجامعات الرياضية خصصت لطرح مختلف الجوانب الفنية والقانونية الخاصة باجراء اعتماد التذاكر الالكترونية للدخول الملاعب و القاعات الرياضية " انه لا تراجع عن قرار اعتماد التذاكر الإلكترونية بداية من الموسم الرياضي الجديد والمضي قدما في تفعيله للحد من مظاهر العنف والشغب بالملاعب والقاعات الرياضية ولا مجال ايضا لتحمل خسائر مادية ولوجستية اضافية في المنشآت الرياضية."وأشار الوزير الى ان تنفيذ هذا المشروع هو منظومة عمل مترابطة سيقع العمل عليها ضمن لجنة عمل مشتركة ستتولى وضع خارطة طريق لهذا المسار وفق آجال زمنية محددة وتقديم تصوراتها على ان تكون نقطة الانطلاق بالتذاكر الالكترونية ثم العمل بالتوازي على تكوين وتأطير لجان الأحباء ومراجعة النصوص القانونية والتشريعية وتنفيذها.

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كما اكد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اطارات وزارتي الشباب والرياضة والداخلية وممثلين عن الجامعات الرياضية انه سيتم العمل على تفعيل "الهوية الرياضية الرقمية" التي ستمكن من التعرف بسهولة على المتورطين في احداث العنف وتتبعهم.



وياتي الاجتماع في اطار الاستعداد لتفعيل مشروع التذاكر الإلكترونية الذي سينطلق العمل به رسميا بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024

كما تمت بالمناسبة مناقشة مقترحات كل الأطراف المتداخلة وذات العلاقة بالشأن الرياضي



وعبر ممثلوا وزارة الداخلية من جهتهم عن استعداد الوزارة للتعاون والشراكة مع كل الأطراف لتأمين دورات تكوينية للجان الأحباء وتأطيرهم والمضي نحو اعتماد آليات جديدة اكثر مرونة للتعامل مع الجماهير الرياضية.

كما تم خلال الجلسة الاستماع الى مقترحات ممثلي الجامعات الرياضية للحد من العنف داخل الفضاءات الرياضية وتمكين الجماهير المحبة من متابعة المباريات في كنف الروح الرياضية والتنافس النزيه.