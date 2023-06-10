نحو تفعيل التذاكر الالكترونية للدخول للفضاءات الرياضية بداية من الموسم الرياضي المقبل

تم امس خلال جلسة عمل بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الإعلان عن الانطلاق في الإجراءات العملية لتفعيل التذاكر الالكترونية للدخول للملاعب والقاعات الرياضية التي من المنتظر ان ينطلق العمل بها فعليا بداية من الموسم الرياضي الجديد المقبل 2023 -2024 وذلك الى جانب الانطلاق في تكوين لجان الأحباء لتأطير الجماهير الرياضية.



وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة، التي التأمت بمقر الوزارة بحضور عدد من الاطارات ، ان تفعيل التذاكر الالكترونية اصبح ضرورة ملحّة واحد اهم أولويات الوزارة في ظل تزايد اعمال العنف داخل الفضاءات الرياضية وماشهده الموسم الرياضي الحالي من احداث خطيرة حيث سيقع في هذا الصدد احداث لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وكل الوزارات والهياكل المعنية لتفعيل هوية رياضية رقمية لكل الجماهير وهو مامن شأنه ان يمكن من التعرف بسهولة على مرتكبي احداث العنف والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المشهد الرياضي في تونس.





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وتاتي الجلسة تفعيلا لتوصيات الندوة الوطنية حول مكافحة العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 بالتعاون مع وزارة الداخلية وعديد الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي وامام مزيد تنامي ظاهرة العنف بالملاعب وماشهدته مؤخرا من احداث شغب.