Babnet

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان وتؤكّد حرص تونس على تطوير الشّراكة بين البلدين

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 09:31 قراءة: 0 د, 36 ث
      
عبّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها امس الجمعة، بالوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان، يامادا كينجي، بقصر الحكومة بالقصبة، عن حرص تونس على تطوير الشراكة بين تونس واليابان عبر تجسيد عدد من المشاريع ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد التونسي.

كما أكدت رئيسة الحكومة، خلال اللقاء، أهمية تطوير الاستثمار بين البلدين خاصة وأن تونس ستحتضن في شهر سبتمبر القادم ندوة دولية حول الاستثمار، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

...

وشدّدت بهذه المناسبة على مزيد تدعيم العلاقات بين البلدين خاصة وأن تونس تتطلع الى زيارة الوزير الأول الياباني تلبية لدعوة رئيس الجمهورية
قيس سعيد.

من جهته أعرب يامادا كينجي، الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان، عن شكره لتونس لنجاح قمة تيكاد، مثمّنا مخرجات اللجنة المشتركة التونسية اليابانية، حسب البلاغ.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268466


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 17 جوان 2023 | 28 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
29°
 Babnet29° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2034°-2235°-2338°-2541°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*