رئيسة الحكومة تلتقي الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان وتؤكّد حرص تونس على تطوير الشّراكة بين البلدين

عبّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها امس الجمعة، بالوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان، يامادا كينجي، بقصر الحكومة بالقصبة، عن حرص تونس على تطوير الشراكة بين تونس واليابان عبر تجسيد عدد من المشاريع ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد التونسي.



كما أكدت رئيسة الحكومة، خلال اللقاء، أهمية تطوير الاستثمار بين البلدين خاصة وأن تونس ستحتضن في شهر سبتمبر القادم ندوة دولية حول الاستثمار، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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وشدّدت بهذه المناسبة على مزيد تدعيم العلاقات بين البلدين خاصة وأن تونس تتطلع الى زيارة الوزير الأول الياباني تلبية لدعوة رئيس الجمهورية

قيس سعيد.



من جهته أعرب يامادا كينجي، الوزير المعتمد لدى وزير خارجية اليابان، عن شكره لتونس لنجاح قمة تيكاد، مثمّنا مخرجات اللجنة المشتركة التونسية اليابانية، حسب البلاغ.





