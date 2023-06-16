نابل:80 طالبا من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن افريقيا جنوب الصحراء يشاركون مخيم تكويني في انتاج المضامين السمعية البصرية والابداع المسرحي

اعطيت اليوم بالمركب الشبابي بنابل اشارة انطلاق فعاليات المخيم التكويني التنشيطي الطلابي الذي تنظمه جامعة تونس المنار من 16 الى 18 جوان لفائدة 80 طالبا من مختلف المؤسسات الجامعية الراجعة لها بالنظر (15 مؤسسة) من بينهم عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن افريقيا جنوب الصحراء في مجالات التصوير وتركيب الفيديو وانتاج المضامين السمعية البصرية وفي مجال الابداع المسرحي.

واشار رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة في تصريح لمكتب /وات/ الى ان تنظيم هذا المخيم الطلابي التكويني التنشيطي يتنزل في اطار مشروع دعم الجودة وخاصة ضمن محوري التكوين والتشغيلية وتنشيط الحياة الجامعية ويهدف بالخصوص الى تنمية قدرات الطلبة بتكوينهم في مهارات اضافية من بينها بالخصوص المهارات التقنية في الانتاج السمعي والبصري باستخدام تقنيات التسويق والادماج المهني ومهارات التواصل والتخاطب في اطار مسابقة للمسرح الابداعي.

وابرز ان المخيم يحرص على تجسيم هدف "الجامعة الدامجة والشاملة" من خلال مشاركة طلبة من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن بلدان افريقيا جنوب الصحراء ومن خلال فتح المخيم للطلبة من مختلف الاختصاصات بهدف خلق ديناميكة للعمل الجماعي والتعاون لانجاز اعمال تجسم المسؤولية المجتمعية للجامعة والطالب، اعمال تحترم البيئة ولا تستعمل الورق وتقوم على اعادة توظيف ما يتاح اليهم بفضاء المخيم اي المركب الشبابي بنابل.

ولاحظ ان الورشات التكوينية المبرمجة في اطار المخيم الطلابي والتي سيشرف عليها اساتذة مختصون ومسرحيون ستتيح للطلبة فرصة للتكوين في مهارات تقنية ومهارات التواصل بما يساهم في تعزيز قدراتهم على دخول سوق الشغل وعلى تسويق مهاراتهم وافكار مشاريعهم.



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واشارت المشرفة على برنامج الحياة الجامعية بجامعة تونس المنار حليمة ونادة من جهتها الى ان هذا المخيم الطلابي سيتضمن بالخصوص عددا من الورشات التكوينية ومسابقتين في اطار " الدورة الاولى للايام المسرحية الابداعية" و الدورة الثالثة " للسينما وانتاج المضامين السمعية البصرية".