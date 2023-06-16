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الكاف: نشر قائمة المقبولين أوليا للحصول على سكن اجتماعي بمعتمدية الكاف الشرقية

Publié le Vendredi 16 Juin 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نشرت السلط الجهوية بولاية الكاف، أمس الخميس، قائمة المترشحين المقبولين أوليا للحصول على مسكن اجتماعي بمعتمدية الكاف الشرقية ضمن مشروع 78 مسكنا منجز في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمنطقة البياض بمدخل المدينة.

كما أعلنت ذات السلط عن فتح باب الاعتراض على الأسماء الواردة في القائمة أو على بعضها وذلك إلى غاية نهاية شهر جوان الجاري وفق ما تقتضيه الصيغ القانونية في هذا المجال، ودعت الراغبين في الاعتراض على القائمة إلى تقديم المؤيدات اللازمة إلى إدارة المعتمدية في الأوقات الإدارية حتى يتسنّى للجنة الجهوية للسكن النظر والبتّ فيها.
كما ينتظر أن تعلن اللجنة خلال الأسبوع المقبل عن قائمة المترشحين المقبولين الذين تم اختيارهم أوليا بمدينة تاجروين للحصول على مسكن اجتماعي ضمن البرنامج السكني الاجتماعي الذي أنجز بهذه المدينة والذي يضم 27 مسكنا، وفتح باب الاعتراض على هذه القائمة وفق ما تقتضيه الإجراءات المتصلة بهذه المشروع السكني.


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