مؤسسة دار تونس بباريس تفتح باب الترشح للسكن للطلبة والباحثين المرسمين التونسيين المقيمين بباريس

أعلنت مؤسسة دار تونس بباريس، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح للسكن للطلبة التونسيين والباحثين المرسمين في احدى مؤسسات التعليم العالي والبحث بباريس في مستوى الاجازة على الاقل للسنة الجامعية 2023-2024، وذلك في أجل أقصاه يوم السبت 15 جويلية 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال.



ويتعين على المترشحين تعمير استمارة عل الموقع الالكترونيwww.maisondelatunisie.org أو على صفحة مؤسسة دار تونس على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أو على الموقع الالكتروني httpss://bienvenue.ciup.fr/questionnaire/ ولا يمكن للمترشحين تقديم سوى ترشح واحد على احد الوسائط المذكورة.





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ويمكن للراغبين في تقديم ملفات ترشحهم تقديم الوثائق المطلوبية بداية من اليوم الخميس وتكون مرفوقة برسالة تحفيز وسيرة ذاتية وبطاقة الاعداد وشهدة تثبت التقدم في البحوث بالنسبة لطلبة الدكتوراه ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية او ما يعادلها ولمحة عن الحساب البنكي وشهادة تسجيل في مؤسسة تعليم عال او مركز بحث وتوقيع الميثاق الخاص بمؤسسة دار تونس ويمكن الاطلاع بصفة مفصلة على الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني لمؤسسة دار تونس.

