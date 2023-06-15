مكتب الرابطة - منع مدرب اتحاد بنقردان نضال الخياري من الجلوس على بنك البدلاء لمدة 4 مقابلات

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة على مدرب اتحاد بنقردان نضال الخياري بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء لمدة اربع مقابلات مع خطية مالية قدرها 7 الاف دينار بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية تجاه جمهور الفريق المنافس خلال المقابلة امام النادي الصفاقسي التي اقيمت يوم 8 جوان الجاري لحساب الجولة العاشرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

كما تمت معاقبة لاعب الاتحاد المنستيري منذر القاسمي بتوبيخ على خلفية تصريحات كان قد ادلى بها لاحدى الاذاعات الخاصة انتقد خلالها اداء الحكم الجزائري لطفي بوكواسة وحكم "الفار" نعيم حسني بعد المباراة امام النجم الساحلي يوم 7 جوان في اطار الجولة العاشرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة.

ومن جهة اخرى، سلطت الرابطة عقوبات مالية على النادي الصفاقسي والنجم الساحلي والنادي الافريقي تتمثل في 5 الاف دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ ورمي القوارير والمقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان خلال مقابلات الجولة الحادية عشرة امام اتحاد بنقردان والترجي الرياضي والاتحاد المنستيري على التوالي. كما تم الزام النجم الساحلي بجبر الضرر على ما لحق في تجهيزات "الفار" من اضرار صادرة عن جماهيره.

هذا واعلنت الرابطة انه تقرر بالاعتماد على عدد الجماهير المحلية منح جائزة الجمهور المثالي المقدرة ب10 الاف دينار والخاصة بالجولتين العاشرة والحادية عشرة من مرحلة التتويج للبطولة لفريقي الترجي الرياضي واتحاد بنقردان.