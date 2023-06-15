مكتب البرلمان يحيل تقارير لجان تشريعية على جلستين عامتين مقررتين الشهر المقبل

قرّر مكتب البرلمان اليوم الخميس إحالة عدد من تقارير اللجان البرلمانية على جلستين عامتين ستعقدان يومي 5 و 11 جويلية المقبل.



وذكر المجلس في بلاغ أن المكتب المنعقد في قصر باردو برئاسة إبراهيم بودربالة قرر إحالة تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها يوم 5 جويلية المقبل.





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وقرّر المكتب أيضا إحالة تقريرين اثنين للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي وحول مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 ، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 11 جويلية 2023.



وتداول اعضاء المكتب في الطلب الصادر عن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، والمتعلّق بطلب إبداء رأي لجنة المالية والميزانية في الجوانب المتعلقة باختصاصها، حول "مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي"، ووافق المكتب على هذا الطلب.



من جهة أخرى نظر المكتب في برمجة الأسئلة الشفاهية في الجلسة العامة، وقرر برمجة سؤال شفاهي إلى وزير الصحة في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان والمقررة ليوم 5 جويلية المقبل وبرمجة سؤال شفاهي موجه الى وزير الشؤون الاجتماعية في جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية ليوم 11 جويلية 2023.



واطّلع المكتب أيضا على سؤال كتابي موجّه من قبل النائب صابر الجلاصي الى وزير النقل، وقرّر إحالته عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.



ومن المسائل التي تداولها اعضاء مكتب البرلمان تلك المتصلة بمزيد إحكام عمل المجلس وتنظيمه وتوفير الظروف الملائمة لانجاحه.



وتقدم الاعضاء في هذا الإطار بمقترحات تتعلق خاصة بالعلاقة مع أجهزة الإعلام ومواكبتها لاشغال اللجان، وتنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير الفضاءات لعمل الكتل داخل المجلس، الى جانب مسائل تتعلق بنشاط النواب في الجهات وعلاقتهم بناخبيهم.



وبخصوص العلاقة مع وسائل الاعلام نقل بلاغ البرلمان عن ابراهيم بودربالة قوله " إن الاعلاميين مرحب بهم للعمل في الفضاءات الخاصة بهم في رحاب المجلس" ، وانه يمكنهم التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية.



وحول مواكبة الصحفيين لاشغال اللجان ذكر رئيس البرلمان أن "كل اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي".



وبشأن الزيارات الميدانية ابرز رئيس البرلمان ضرورة العمل على احكام التنظيم المسبق للزيارات الميدانية بما يحقق جدواها ونجاحها مشيرا في هذا الإطار الى إيجابية جلسات العمل التي يعقدها حاليا مع اللجان لبحث افاق واساليب نجاح عمل النواب واحكامه.