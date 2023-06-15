القصرين: انطلاق أشغال مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين (معتمد سبيطلة)

انطلقلت، اليوم الخميس، أشغال مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين على مستوى المدرسة الإبتدائية النخيل بسبيطلة من ولاية القصرين، وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.

وأوضح الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم في غضون شهري جويلة وأوت المقبلين الإعلان عن طلب عروض أشغال تهيئة وتعبيد 36 كلم من المسالك الريفية بعدد من مناطق سبيطلة منها مسلك الذراع الأخضر بطول 2.2 كلم، والمسلك الرابط بين الطريق الوطنية عدد 13 ومسلك الفتاة الريفية بطول 2.13 كلم، ومسلك الخيمة الونايسية بطول 6.14 كلم، ومسلك المنطقة السقوية الفراحتية بطول 2.74 كلم، ومسلك الشرايقية سيدي عبد الله - هنشير العسل - دوار الرواهمية - الطريق الجهوية عدد 71 بطول 20.19 كلم، ومسلك الطريق الوطنية عدد 13 قرعة العطش بطول 5.4 كلم، ومسلك الطريق الوطنية عدد 13 دوار الحمايصية -سيدي أبو هريرة ببوزقام بطول 8.76 كلم.

وبين المعتمد أن هذه المسالك مدرجة ضمن برنامج الرواق الاستراتيجي وقد شارفت دراساتها على النهاية، وفق تأكيده.

وبخصوص المشاريع المبرمجة ببلدية الرخمات في سبيطلة والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي عبر صندوق القروض، ذكر ذات المصدر أنه تم توجيه ملفات مشاريع بناء قصر البلدية وإقتناء معدات النظافة وتعبيد الطرقات الى اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بعد إتمام جميع الإجراءات الإدارية والترتيبية.



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وأشار إلى أنه تم توجيه ملف مشروع التنوير العمومي مراقب المصاريف العمومية، وسيتم، اليوم الخميس، فتح العروض الخاصة بمشروع بناء المستودع البلدي بالرخمات المقدرة تكلفته بـ1.1 مليون دينار.