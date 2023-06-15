تونس تقنن الجولان والسرعة قرب المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية

عززت تونس القواعد العامة للجولان على الطرقات من خلال تمكين رؤساء البلديات من وضع علامات تخفيض من السرعة الى 30 كلم/س على ان يكون هذا التخفيض إجباريا بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة.



وتاتي هذه القرارات الجديد التي صدرت بالرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2023، في اطار سلسلة تنقيحات ادخلتها وزارة النقل على الامر عدد 151 لسنة 2000 المتعلق بقواعد الجولان.





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ويندرج التنقيح، ضمن قائمة المناطق التي تتطلب تخفيضا للسرعة، المناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة.



ويتعين على كل سائق أن يخفض من سرعته بصفة ملحوظة والوقوف عند الإقتضاء عند عبور المُعبّد من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الأماكن المهيّأة والمخصّصة للغرض .



ومنعت التشريعات الجديدة مجاوزة العربات غير الدراجات والدراجات النارية ذات العجلتين بالمناطق المحيطة بالمؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية المعلن عنها بالعلامات الملائمة.