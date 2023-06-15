Babnet

تونس سجلت عجزا لميزانها الطاقى قارب 4ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2023

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 11:09 قراءة: 1 د, 29 ث
      
سجل ميزان الطاقة لتونس مع موفى افريل 2023، عجزا بقيمة 4ر1 مليون طن مكافئ نفط، اي بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، في حين لم تتوفر بيانات حول الميزان التجاري الطاقي.


وأكد المرصد الوطني للطاقة والمناجم، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي موفى افريل 2023 ، ان نسبة الاستقلالية الطاقية سجلت انخفاضا طفيفا لتستقر في حدود 51 بالمائة مقابل 52 بالمائة مع موفى افريل 2022 .
...

أخبار ذات صلة:
عجز الميزان التجاري الطاقي يتعمق بنسبة 68 بالمائة مع موفى فيفري 2023

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، والتي تضم الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، قرابة 5ر1 مليون طن مكافئ نفط مما شكل انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مع موفي افريل 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وأرجع المرصد هذه الوضعية بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، علما وان الطلب الجملي على الطاقة الأولية بلغ 9ر2 مليون طن مكافئ نفط، متراجعا بنسبة 7 بالمائة.

وسجل الطلب على المواد البترولية، مع موفى افريل 2023، تراجعا بنسبة 5 بالمائة في حين تقلص الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

واعتبر المرصد ان منحى الطلب على الغاز يعود الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.

وبرّر المرصد عدم نشره لبيانات حول الميزان التجاري الطاقي مع موفى افريل 2023، بعدم توفر بيانات حول تصدير النفط بالنسبة للشركاء، علما وان عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس قارب الى 2745 مليون دينار نهاية مارس 2023 .

وأصدرت تونس مع نهاية افريل الماضي، 17 رخصة بحث واستكشاف في حين تم اسناد رخصة بحث "بوغرارة "مطلع العام الجاري في ظل توفر بيانات عن وجود 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268355


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 15 جوان 2023 | 26 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:42 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
26°
 Babnet28° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2129°-2129°-2133°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*