Babnet

فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا تترك منصبها نهاية العام الحالي

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 22:53 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد ستترك منصبها في نهاية العام الجاري بعد سبع سنوات لعبت خلالها دورا محوريا في استعادة مصداقية الاتحاد.
وأصبحت سامورا، التي عملت في الأمم المتحدة سنوات طويلة، أول سيدة تشغل منصب الأمين العام في الفيفا وتم تكليفها بإدارة المهام اليومية حيث كان الفيفا يتطلع لتحسين سمعته بعد التورط في فضائح فساد.
وأقيل سلفها جيروم فالك من منصبه في 2016 وتم حظره بسبب انتهاكات أخلاقية.
وقالت السنغالية سامورا في بيان على موقع الفيفا على الإنترنات "كان أفضل قرار في حياتي الانضمام للفيفا و فخورة للغاية بقيادة هذا الفريق المتنوع.
...

وتابعت بالقول "الفيفا اليوم مؤسسة تدار بشكل أفضل وأكثر انفتاحا وموثوقية وشفافية و سأترك الفيفا وأنا أشعر بالفخر والإنجاز".
وأضافت "كنت أنوي إعلان قراري في البداية لأعضاء مجلس الفيفا الأسبوع المقبل، لكني أدرك أن هناك تكهنات متزايدة بشأن منصبي في الشهور الأخيرة و الآن، أركز بشكل تام على الإعداد لتنظيم كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا".
وساهمت سامورا، التي بدأت مسيرتها المهنية في الأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي عام 1995 وشغلت منصب ممثل أو مديرة في سبع دول أفريقية، بشكل كبير في تطوير كرة القدم للسيدات.
وتولت منصبها في الفيفا بعد أكثر من عقدين من الخبرة من العمل في الأمم المتحدة، حيث عملت في دول جيبوتي والكاميرون وتشاد وغينيا والنيجر ومدغشقر ونيجيريا.
وأشرفت سامورا، التي ستترك منصبها في ديسمبر المقبل، على إعادة هيكلة الفيفا والذي تضمن تعيين نائبين للأمين العام وإنشاء قسم جديد لكرة القدم للسيدات.
وقال إنفانتينو رئيس الفيفا "فاطمة كانت أول سيدة وأول أفريقية يتم تعيينها في هذا المنصب المهم بالفيفا و نحترم قرار فاطمة وأود أن أتقدم لها بالشكر على تفانيها والتزامها بكرة القدم".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268339


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 14 جوان 2023 | 25 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:41 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
22°
 Babnet29° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2028°-2130°-2129°-2133°-22
  • Avoirs en devises
    22810,6

  • (14 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35006 DT        1$ =3,10351 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juin)   635,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*