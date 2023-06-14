القصرين: إنتاج إجمالي 1.5 مليون طنّ من التين الشوكي في السنة منها 250 ألف طنّ بالقصرين

تقدّر صابة الموسم الفلاحي الحالي (2022 -2023) من ثمار التين الشوكي بكامل البلاد التونسية بـ1.5 مليون طن في السنة منها 250 ألف طنّ بولاية القصرين التي تعدّ منطقة انتاج بإمتياز، وفق رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي محمد راشدي بناني.



ووصف البناني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صابة جهة القصرين من ثمار التين الشوكي بفوق المتوسطة مقارنة بالسنوات الماضية التي لم تتجاوز فيها الصابة 200 ألف طنّ نتيجة انحباس الأمطار لفترة طويلة وبسبب الجليدة، مرجعا أسباب تحسّن صابة هذا الموسم إلى العوامل المناخية الحالية التي تميزت بتهاطل كميات هامة من الأمطار أثّرت بشكل ايجابي على المساحات المنتجة للتين الشوكي البالغة جهويا 120 الف هكتار منها 30 الف هكتار بمنطقة زلفان والتي تعتبر الاولى في انتاج التين الشوكي على المستوى الوطني.

وبيّن، في سياق متصل، أن قطاع التين الشوكي يعتبر قطاعا استراتيجيا في تونس نظرا لما يوفّره من مواطن شغل هامّة تقدر بـ14 ألف يد عاملة، ومن أيام عمل تناهز 5 ملايين يوم عمل، إلى جانب المؤسسات الناشطة في مجال تثمين هذه الثمرة والمقدرة بـ60 مؤسسة على المستوى الوطني، و10 مؤسسات بولاية القصرين، دون إعتبار المشروع المحدث مؤخرا في اطار برنامج "إرادة" والذي يهدف الى تنمية وتثمين هذا القطاع بالجهة.



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وعبر البناني، بالمناسبة، عن إستغرابه من المصالح المعنية بالدولة التي قال إنها لم تولي قطاع التين الشوكي الإهتمام اللازم رغم دوره الكبير في تنمية المناطق الداخلية، مبرزا، في هذا الصدد، أن الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي في تواصل دائم مع سلطة الإشراف في سبيل تطوير هذا القطاع الواعد.

وذكر أن من بين المساعي التي قامت بها الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي منذ سنة 2018، ضبط مخطّط وطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمات أخرى يتضمن عدة نقاط من أبرزها الإحاطة بالباعثين المنتصبين في قطاع التين الشوكي بهدف تطوير صادرات المنتوجات المستخلصة من ثمرة " الهندي"، مع مدّ يد المساعدة للمؤسسات الناشطة في القطاع لوضع المصادقات البيولوجية اللازمة والمعايير التي تتطلبها الدول المستوردة لمنتوجات التين الشوكي، مع إيصال شبكة الكهرباء ذات الضغط العالي وشبكة المياه لمناطق الإنتاج، فضلا عن تهيئة المسالك الريفية لضمان نقل المنتوج في أفضل الظروف.

وقال البناني إن قطاع التين الشوكي يواجه اليوم خطر الحشرة القرمزية،والتي تعتبر أكبر تهديد للقطاع بإعتبارها قضت على أكثر من 80 بالمائة من مساحات التين الشوكي في دولة المغرب، مشدّدا على ضرورة ايلاء الأهمية اللازمة لهذا التهديد لتفادي الضرر الذي لحق بالقطاع في الولايات الأخرى على غرار ولايات القيروان والمهدية وسوسة والمنستير.

