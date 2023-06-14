المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد في لقائها برئيسة الحكومة الاستعداد لبناء شراكات مثمرة مع تونس

(مبعوثة وات دلال القنزوعي) - أكدت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف تاتينا فالوفايا، خلال لقاء جمعها اليوم الأربعاء بجنيف، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، عن استعداد المنظمة لبناء شراكات مثمرة مع تونس.

وأكدت فالوفانا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنها قامت بتوجيه الدعوة إلى رئيسة الحكومة للمشاركة في التظاهرة الدولية "أسبوع بناء الجسور" الذي ستحتضنها جنيف في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة المؤسسات المالية الدولية لبحث سُبُل إيجاد مصادر جديدة لتمويل المشاريع التي تقترحها الدول والتي أثبتت نجاحها.

وبينت أن هذه التظاهرة الدولية ستشكل فرصة بالنسبة الى تونس للتعريف بمشاريع شبابها ونسائها وإمكانية حصولها على الدعم والمرافقة في اطار برامج الأمم المتحدة وبالتالي تعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئات.

كما أبرزت الأهمية البالغة التي توليها الأمم المتحدة لتبادل التجارب وتقديم الناجحة منها ضمن ملتقيات عالمية يتم تنظيمها في الغرض.



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ومن جانبها أكدت رئيسة الحكومة إلتزام تونس باحترام بنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والتأكيد على سعيها الدؤوب لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة من أجل توطيد السلم والأمن الدوليين.

وشددت بودن على إنخراط تونس ضمن الجهود الدولية لتنفيذ أجندة 2030، من خلال العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن السياسات الوطنية لضمان تكريسها على أرض الواقع وذلك عبر إطلاق مشاريع ومبادرات تهدف إلى تمكين المرأة والشباب بصفة خاصة مما سيساهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهروب الأدمغة.

وأشادت رئيسة الحكومة بالدور المهم الذي تضطلع به فالوفايا، بصفتها الأمينة العامة لمؤتمر نزع السلاح، وجهودها الدؤوبة لضمان نجاح أشغاله من أجل الحفاظ على السلم والأمن، مؤكدة على دعم تونس لهذه الجهود.