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رئيسة الحكومة تنوه بالدعم اللامحدود من منظمة العمل الدولية لدفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 15:02 قراءة: 0 د, 52 ث
      
(مبعوثة وات دلال القنزوعي) - نوهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، خلال لقاء جمعها بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو اليوم الأربعاء بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف، بالدعم اللامحدود من منظمة العمل الدولية من أجل دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية التعاون المثمر بين تونس ومنظمة العمل الدولية خاصة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدة أن تونس تفخر بأنها أول بلد بدأت فيه المنظمة تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتستفيد من أكبر ميزانية تخصصها المنظمة في هذا المجال.
وأعربت بودن عن اعتزازها بالجهود المبذولة من قبل المنظمة في تنفيذ مشاريع التعاون مع تونس في مجالات وضع السياسات الوطنية للتشغيل وإيجاد فرص عمل جديد وتطوير قدرات الشباب ودعم انشاء الشركات للنساء والشباب وبعث الشركات الأهلية كرافد لتحقيق التنمية في الجهات.
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، حرص المنظمة على تعزيز تعاونها مع تونس، منوها بمجهودات رئيسة الحكومة الرامية الى جعل الحوار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في قلب سياسة الدولة وذلك بهدف الحد من التفاوت الاجتماعي والنهوض بالفئات التي تعاني الفقر والخصاصة. 
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