تونس تضع مشروعا لإشعار منظمة التجارة العالمية بحاجياتها المتعلقة بالمساندة الفنية والمالية

صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية، في اول اجتماع لها منذ احداثها، على مشروع إشعار أعدّته تونس موجه الى منظمة التجارة العالمية يتضمن حاجياتها المتعلقة بالمساندة الفنية والمالية.



وعقدت اللجنة التي تم إحداثها خلال سنة 2016، اول اجتماع لها، امس الثلاثاء، تحت اشراف وزيرة التجارة، كلثوم بن رجب، وبحضور ممثلي جميع الوزرات والهياكل العمومية وكذلك القطاع الخاص .





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واتفقت اللجنة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، على إعداد مصفوفة تتضمن المشاريع والبرامج التي تتطلب دعما فنيا وماليا من المانحين الدوليين طبقا لما ينص عليه اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة.



وشدّدت بن رجب، خلال الاجتماع، على أهمية الإعداد الجيّد لطلبات الجانب التونسي حتى تحظى بالموافقة والدعم المطلوب طبقا للأولويات الوطنية المرسومة في هذا المجال .



ولاحظت أهمية الدور الشامل لهذه اللجنة، التي تضمّ وتتولى التنسيق مع جميع اللجان الفرعية ذات العلاقة بتسهيل التجارة من خلال اتفاقيات التجارة القائمة على غرار منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية (زليكاف) ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.



وتعمل للجنة على متابعة برامج التعاون الخارجي لتطبيق إجراءات الاتفاق ونتائج تقييمها والنظر في اهتمامات المصدّرين والتي تخصّ تطبيق البلدان الأخرى الأعضاء بالمنظمة لإجراءات تسهيل التّجارة والنّظر، أيضا، في اهتمامات القطاع الخاص.