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ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة 59 للمدرسة الصيفية من 3 الى 28 جويلية 2023 لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 20:23 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالشراكة مع معهد بورقيبة للغات الحية الدورة 59 للمدرسة الصيفية من 3 الى 28 جويلية 2023 لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج.

ودعا الديوان، في بلاغ له اليوم الثلاثاء تحصلت (وات) على نسخة منه، الراغبين في المشاركة الى التسجيل الاولى عبر الموقع الالكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية على العنوان التالي: www.iblv.rnu.tn مع موافاة الملحقين الاجتماعيين المكلفين بالعمل بالدوائر القنصلية والديبلوماسية بالخارج او المندوبين الجهويين للديوان بنسخة ورقية من التسجيل الاولى الالكتروني وبنسخة من جواز السفر التونسي مرفوقة ببطاقة الاقامة او نسخة من جواز السفر الاجنبي وبطاقة القنصلية مع تعمير بطاقة الارشادات.

...

ولفت الى ان الديوان سيتكفل بنسبة 70 بالمائة من معاليم الدراسة اضافة الى توفير تذاكر الاكل والتأمين.



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