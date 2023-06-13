Babnet

الزاهي يلتقي بغوتيريش بنيويورك على هامش الدورة 16 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 20 ث
      
التقى وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، بالامين العام لمنظمة الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورته 16 التي ترأستها تونس.

وجدّد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالمناسبة تهانيه لتونس على ترؤسها هذه الدورة، مثمنا علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والمنظمة الأممية وحمّل وزير الشؤون الاجتماعية تحياته لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

...




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268264


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 13 جوان 2023 | 24 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:41 16:10 12:26 05:00 03:08
Babnet
28°
 Babnet31° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2425°-2028°-2129°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    22633,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34750 DT        1$ =3,10950 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   519,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*