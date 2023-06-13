الزاهي يلتقي بغوتيريش بنيويورك على هامش الدورة 16 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقى وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء بنيويورك، بالامين العام لمنظمة الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دورته 16 التي ترأستها تونس.



وجدّد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالمناسبة تهانيه لتونس على ترؤسها هذه الدورة، مثمنا علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والمنظمة الأممية وحمّل وزير الشؤون الاجتماعية تحياته لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد.





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