تأكيد مشاركة أكثر من 100 لاعب من 12 دولة في البطولة الافريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا (تونس 2023)

أعلنت الجامعة التونسية للكرة الحديدية اليوم الثلاثاء ان أكثر من 100 لاعب من 12 دولة سيشاركون في البطولة الافريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا، التي ستدور فعالياتها من 16 إلى 22 جوان الجاري بملاعب الكرة الحديدية بالمنتزه البلدي بالمرسى.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة التنظيم بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على الحدث الرياضي وعلى حظوظ المشاركة التونسية، وذلك في حضور ممثلين عن الاتحاد الافريقي للعبة.

وأكدت زهرة السماعلي رئيسة الجامعة التونسية للكرة الحديدية أنّ البطولة الافريقية تحمل في طياتها بعدا رياضيا وسياحيا وبيئيا مشيرة الى أنّ المكتب الجامعي المؤقت قبل بتنظيمها كنوع من التحدي على حدّ وصفها.

وأوضحت أنّ جميع الفضاءات والملاعب مهيأة بالكامل لاستضافة البطولة الافريقية مثمنة في ذلك جهود سلطة الاشراف ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجالين البيئي والترفيهي وطلبة دول جنوب الصحراء في المساهمة في انجاح الحدث.



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وأعربت أنّ النجاح التنظيمي سيكون كعادته حليف تونس، لافتة النظر الى أنّ البطولة سيكون لها انعكاس ايجابي في ترويج صورة تونس على المستوى القاري والدولي تزامنا مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي.

من جهته، أفاد مروان الشايب ممثل الاتحاد الافريقي للرافا أنّ اختيار تونس لاستضافة البطولة الافريقية جاء لخصوصيتها الثقافية مبرزا أنّ الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 100 لاعب و12 مدربا من 12 دولة.

وتوقع ان تشهد البطولة الافريقية حضورا جماهيريا هاما مبينا أنّ أهميتها تكمن في كونها ترشيحية لبطولة العالم المقرر اقامتها بفرنسا في نوفمبر المقبل.

وبينّ أنّ الاتحاد الافريقي للعبة واكب كافة المراحل التحضيرية للبطولة مشددا أنّ الهدف منها ومن الرياضة عموما هو خدمة التنمية المستدامة والسياحة والبيئة، على حدّ قوله.

وبدوره، أبرز محمد صادق العزي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الحديدية أنّ العناصر الوطنية عازمة على التألق في البطولة الافريقية واعتلاء منصة التتويج مردفا أنّ الفوز باللقب وتحصيل المركز الأول هو الهدف والغاية الأساسية للمشاركة التونسية.

وكشف أنّ العناصر الوطنية تهيأت جيدا للحدث الرياضي القاري باقامة تربص داخلي في مدينة قعفور من 18 الى 21 ماي الماضي بمشاركة أكثر من 20 لاعبا ولاعبة ملاحظا أنّ لاعبي ولاعبات المنتخب التونسي سيخوضون غمار البطولة بثقافة الألقاب سيما وأنّ تونس تملك تاريخا دوليا وقاريا كبيرا الكرة الحديدية.

وخلص أنّ البطولة سيكون لها اضافة لطابعها الترشيحي لبطولة العالم، طابعا تحضيريا للبطولة العربية التي ستقام في مدينة وهران الجزائرية من 5 الى 10 جويلية القادم.



يذكر أنّ البلدان التي ستشارك في البطولة الافريقية للكرة الحديدية المقيدة والرافا هي تونس والجزائر وجنوب افريقيا والكاميرون ودجيبوتي ومصر وجزر الموريس وليبيا والمغرب وموريتانيا وموزمبيق ونيجيريا والسودان والطوغو.