بن عروس : " اقرا كتاب تسكر على التدخين الباب" ... عنوان تظاهرة ثقافية صحية للتوعية والتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين

تحتضن المكتبة العمومية للشباب والكهول بمدينة حمام الأنف يوم الجمعة 16 جوان، تظاهرة ثقافية صحية اختارت لها عنوان "اقرا كتاب تسكر على التدخين الباب" وذلك للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين والتوعية بمضاره على الصحة والمحيط.

وتنتظم التظاهرة وفق بلاغ للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس بالشراكة مع نادي "الإبداعات الأدبية" والمكتب المحلي لمنظمة التربية والأسرة ببرج السدرية وجمعية "هنّ" وجمعية "العمل الرشيد للبيئة والتنمية. "

ويتضمن البرنامج معرضا للكتب حول التدخين، ومداخلتين تتطرق في الأولى المختصة في الصحة النفسية بشيرة بن بدر لدوافع التدخين ومعالجته، وتتعرض في الثانية روضة الذوادي من جمعية "هن" لمشكلة التدخين ومضاره على الصحة العامة والخاصة.

كما سيتم بالمناسبة توقيع كتابين، يحمل الأول عنوان "تاتانيا" للأديبة فتحية الهاشمي والثاني بعنوان "أحمل غربتي يتبعني ظلي" للشاعرة جيهان بالعربي. وسيتولى الشاعر شمس الدين العوني تقديمهما للحاضرين.



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وتتخلل التظاهرة مجموعة من المداخلات الشعرية وعرضان مسرحيان الأول عمل مسرحي لنادي الإبداعات الأدبية والثاني مسرحي وغنائي لكورال جمعية البيئة والتنمية .