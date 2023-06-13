افتتاح الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: تكريم نخبة من الإعلاميين ونجوم الدراما ومحمد علي كمّون ينثر عطر موسيقاه بين الشعوب العربية

بالورود وعلى السجاد الأحمر، استقبل اتحاد إذاعات الدول العربية ضيوف الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء الاثنين بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة.



وسجّل حفل الافتتاح حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.





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