افتتاح الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: تكريم نخبة من الإعلاميين ونجوم الدراما ومحمد علي كمّون ينثر عطر موسيقاه بين الشعوب العربية

بالورود وعلى السجاد الأحمر، استقبل اتحاد إذاعات الدول العربية ضيوف الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء الاثنين بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة.
وسجّل حفل الافتتاح حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.
وسجّل حفل الافتتاح حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس.
وتميّز حفل الافتتاح في مسرح الأوبرا بجمالية العناصر السينوغرافية من إضاءة وديكور، فاكتسى الفضاء طلعة بهيّة ترجمت تنوع الموروث الثقافي العربي.
واستُهلّ حفل الافتتاح بتولي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي تكريم وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير الإعلام السوري بطرس الحلاق الذي كان حضوره رمزيا باعتبار عودة الجمهورية العربية السورية لأحضان جامعة الدول العربية مؤخرا.
وكرّمت إدارة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ثلّة من الفنانين العرب، هم الممثلة المصرية شيرين والممثليْن السورييْن ميلاد يوسف وروعة السعدي والمخرج اللبناني جورج خباز والممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني والمخرج الليبي حسن قرفال والمخرجة والمغربية سناء عكرود.
كما تمّ تكريم نخبة من الإعلاميين هم المدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزة (سابقا) الأستاذ عبد العزيز قاسم، والممثل والمخرج التونسي المنصف البلدي، ورئيسة الإذاعة المصرية سابقا إيناس جوهر وهاني فرّاج الرئيس الأسبق للجنة الإدارية المالية والقانونية للاتحاد والمخرجة التلفزيونية والسينمائية إيناس يعقوب من البحرين، والفنان تقيّ الدين صوبيرا من جزر القمر.
جائزة للإذاعة التونسية
وأُعلن خلال الحفل الافتتاحي لهذه الدورة عن جوائز المسابقة العربية للموسيقى و الغناء في دورتها الرابعة عشرة. وفي ما يتعلق بجوائز الأغنية، فقد كانت الجائزة الأولى من نصيب أغنية "وبحلم" وهي من إنتاج الإذاعة المصرية وأداء نادية مصطفى ومن تأليف عماد حسن وألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام.
أما الجائزة الثانية، فأُسندت إلى أغنية "عيناك" وهي من إنتاج إذاعة سلطنة عمان وأداء نوال البوسعدية وتأليف هشام الصقري وألحان وتوزيع أسعد الرئيسي.
وأسندت لجنة التحكيم المتألفة من عازفة العود التونسية منى شطورو والمصرية منى عبد الغني والفنان والملحن العراقي ضياء الدين جبار فرج والأكاديمي الجزائري عاشور فني والشاعر السوري هادي دانيال، الجائزة الأولى للمقطوعة الموسيقية لمقطوعة "وهج" وهي من إنتاج إذاعة سلطنة عمان وتأليف وتوزيع صلاح بن جمعة الرئيسي. وتحصلت مؤسسة الإذاعة التونسية على الجائزة الثانية عن مقطوعة "تميآرت" وهي من تأليف وتوزيع محسن الماطري.
عطور عربية
وعلى إيقاعات الموروث الموسيقي العربي، تابع ضيوف المهرجان عرضا بعنوان "عطور عربية"، وقد وشارك في تنفيذ هذا العمل مجموعة موسيقية بقيادة المايسترو محمد بوسلامة.
وتألّف عرض "عطور عربية" من 5 لوحات فنية أطلق عليها أسماء "العطور المغاربية الأندلسية" و"عطور الواحات" و"العطور النسائية" و"العطور الساحلية" و"عطور جنوب الصحراء".
وأخذ العرض ضيوف المهرجان في رحلة إلى أعماق التراث الموسيقي المغاربي والعربي، فاستمتع لأكثر من 90 دقيقة بأنماط موسيقية متنوعة كالمالوف والتراث الموسيقي الجبلي والموسيقى الصحراوية بالإضافة إلى الموسيقى الصوفية، فانتشر عبقها بين البلدان العربية وبعثت أجواء احتفالية من خلال إيقاعاتها الفلكلورية الراقصة.
وتناوب عدد من الفنانين التونسيين والعرب على الصعود على الركح للغناء وهم المطربة اللبنانية جاهدة وهبة والفنانة التونسية مريم كناني والفنان التونسي سفيان الزايدي والجزائري عباس ريغي والمنشد التونسي حسن سعدة والفنان معتصم الأمير من تونس. كما سجل العرض مشاركة لفرقة الرقص الفلسطينية بقيادة سامر عياد وفرقة الجبل الغربي الليبية بقيادة أحمد دعوب وفرقة "كيرانيس" من قرقنة بقيادة فتحي غرس الله.
وتلتئم الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 12 إلى 15 جوان 2023 تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا" بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة. وعاد هذا المهرجان للانتظام بتونس دولة المقرّ، بعد أن أقيمت دورته الماضية بالمملكة العربية السعودية.
15 هيئة تلفزيونية و80 عارضا
وتسجّل هذه الدورة مشاركة 15 هيئة تلفزيونية عضوة في الاتحاد في المسابقة الرسمية لمختلف الأصناف البرامجية والإخبارية منها 90 عملا في الأقسام الرئيسية للمسابقة و50 عملا في الأقسام الموازية، فيما بلغ عدد الهيئات الإذاعية 14 هيئة ستدخل المسابقة بـ 129 عملا منها 108 أعمال في أقسام المسابقة الرسمية.
ويشارك 80 عارضا من القارّات الخمس في معرض "الأسبو" للإذاعة والتلفزيون، وهم يمثّلون المحطات التلفزيونية الإذاعية وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات العالمية المصنّعة للمعدات التقنية والتكنولوجية المتطورة. ويتوزّع العارضون على 100 جناح تمّ تركيزها في البهو الرئيسي لمدينة الثقافة، من بينها جناح خاص بوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وسيمكّن المعرض، ضيوف المهرجان وروّاده من الاطلاع على أحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال الإعلام.
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