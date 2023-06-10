باجة: البرَد يلحق أضرارا كبيرة بالاشجار المثمرة بكلّ من باجة وتستور والسلوقية وتوقّعات بتساقط كميّات إضافيّة اليوم

ألحقت الأمطار المصحوبة بالبرد التي هطلت، مساء أمس الجمعة، في ولاية باجة، بكميات كبيرة وفي وقت وجيز، أضرارا كبيرة بالاشجار المثمرة وخاصة أشجار المشمش والخوخ واللوز بكل من باجة وتستور والسلوقية، حسب ما عاينته صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وقد عبّر عدد من الفلاحين، في تصريحات متطابقة لـ"وات"، عن ألمهم الكبير جراء هذه الخسائر غير المتوقعة، خاصة وأنهم كانوا يعلّقون آمالا كبيرة على صابة الاشجار المثمرة بعد الأمطار الّتي شهدتها الجهة في شهري ماي وجوان.



وفي سياق متّصل، أفاد مصدر من الرصد الجوي لوكالة تونس افريقيا للانباء بأنّ التوقّعات تشير إلى إمكانية نزول مزيد من البرد اليوم السبت بالشمال، ويمكن أن يشمل مناطق من ولاية باجة باعتبار ظهور خلايا رعديّة محلية، مؤكّدا أنّ حجم حبات البرد كان كبيرا جدا، ما تسبّب في أضرار كبيرة للاشجار وزراعات الحبوب أيضا رغم أن مدة تساقطها لم تتجاوز الخمس دقائق، وفق تعبيره.



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يشار إلى أنّ ولاية باجة شهدت تساقط كميات هامة من الامطار خلال الأيّام العشرة الاولى من شهر جوان الجاري بلغت 24 مليمترا تقريبا، ومن أهمها الامطار المصحوبة بالبرد المسجلة فى الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت.