بداية من يوم الاثنين 12... انطلاق الندوة الدورات التكوينية الخاصة باستعمال منصة j share للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية

في إطار مواصلة تنفيذ وزارة العدل لبرنامج الانتقال الرقمي للعدالة وفقا لمخططها الاستراتيجي 2023-2025، واستعدادا لتجربة المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتبادل الوثائق القضائية في المادة المدنية JShare في عدد من الدوائر المدنية للمحاكم الابتدائية بكل من زغوان ونابل وقرمبالية، تنظم وزارة العدل من 12 جوان إلى 25 جوان 2023، 15 دورة تكوينية تشمل 340 مشارك، وذلك لفائدة 40 قاضي وكاتب، 60 مستشار نزاعات الدولة و 240 محامي، وستشرف وزيرة العدل ليلى جفال على فعاليات الندوة الافتتاحية للدورات التكوينية يوم 12 جوان 2023 بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية و عميد المحامين و المكلف العام بنزاعات الدولة وعدد من إطارات الوزارتين و القضاة والكتبة ومستشاري نزاعات الدولة و المحامين.

وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز وتركيز هذه المنصة قد تم من قبل وزارة العدل بدعم من برامج التعاون القضائي وبتمويل من ا لاتحاد الأوروبي.