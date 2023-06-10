ميسي في بكين لمواجهة أستراليا وديا قبل الانتقال إلى ميامي

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بكين اليوم السبت لخوض مباراة ودية قبل أن ينهي مسيرة أوروبية مظفرة لينضم لإنتر ميامي الأمريكي للمحترفين في صفقة مجانية.



وأُعلن عن وصول مهاجم باريس سان جيرمان للصين عبر منشور على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر مع مقطع فيديو للاعبين وهم ينزلون من الطائرة قبل خوض مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية يوم الخميس المقبل في ملعب العمال الذي أعيد بناؤه مؤخرا بالعاصمة الصينية.

وأكد ميسي، الذي رفع كأس العالم في قطر في ديسمبر المنقضي ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، مؤخرا أنه سيرحل عن بطل فرنسا إلى البطولة الأمريكية.



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وهذه الزيارة السابعة لقائد الأرجنتين للصين والأولى منذ عام 2017.

وكان اخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور ثمن النهائي بكأس العالم الأخيرة، حيث سجل ميسي هدفا ليقود بلاده للفوز 2-1.