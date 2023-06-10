مدنين: انطلاق اشغال احداث رصيف انزال بقلالة يستكمل برنامج 5 ارصفة انزال لدعم صغار البحارة وتحسين ظروف عملهم

انطلقت الاسبوع الجاري، اشغال احداث رصيف انزال لفائدة بحارة قلالة من معتمدية جربة اجيم، التابعة لولاية مدنين، وذلك من جملة 5 ارصفة انزال مستلزمات الصيد البحري لفائدة بحارة الولاية، وقد تم الانتهاء من انجاز 3 ارصفة بكل من سدويكش من معتمدية جربة ميدون وجليج بجربة حومة السوق واللفلاف بسيدي مخلوف، في حين بلغت نسبة تقدم انجاز الرصيف الرابع بالعياطي 50 بالمائة.



وياتي انجاز هذه الارصفة، التي تهدف الى دعم صغار البحارة وتسهيل عملهم وتقريب المسافات منهم، ضمن مشروع تعاون تونسي ايطالي بعنوان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية المناطق الساحلية التونسية "نيمو قنطرة"، الذي يختتم هذه السنة بعد تدخلات دامت 3 سنوات بولايتي مدنين وقابس، بهدف تحسين وتنويع مصادر الدخل للعاملين في قطاع الصيد البحري ودعم القدرات في مجال التخطيط الساحلي المستدام ودعم البنية التحتية للبحارة وعدة انشطة لفائدتهم وللمجامع، وذلك بتنفيذ من المعهد المتوسطي الدولي للدراسات العليا الفلاحية وتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وفق المنسق الدولي للمشروع ستيفانو كاربونارا.





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ومكن هذا المشروع في اطار تحقيق اهدافه التي رسمها، من تحسين اوضاع صغار البحارة والمراة الريفية، وتحسين ظروف عملهم، الى جانب دعم البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وتنويع مصادر دخل منخرطي مجامع الصيد البحري بالجهة بتمويل 21 مشروعا بين فردي وجماعي لفائدة المجامع والشركات التعاونية لخدمات الصيد البحري.



وتنوعت في هذا الاطار المشاريع ومنها مشروع صنع الصابون بالقرين ودعم مجمع القرين بجرار والة صنع الثلج ودعم مجمع الراقوبة بالة صنع الثلج ودعم مجمع العياطي بمعدات فلاحية منها الة حاصدة واخرى دارسة، والة لتهيئة التربة والات لصنع الاعلاف البديلة، فيما تم ببوغرارة تمويل مشروع خياطة وتطريز ووحدة لصنع "الدراين" واخرى للميكانيك والخراطة العامة.



ومول المشروع بجرجيس مطعما لفائدة امراة ووحدة لتركيب الشباك واخرى لصنع الصابون ومشروع خياطة وتطريز ومصنع للاعلاف البديلة، واحداث وحدة لغسل الصناديق البلاستيكية ووحدة صغيرة للانتاج السمعي البصري، وفي اجيم تم تمويل وحدة لرحي البلاستيك ومخبزة تقليدية عائلية الى جانب دعم مجمع الزرايب بمليتة بوحدة متكاملة لصنع السماد الطبيعي تتكون من جرار ومجرورة والة لرحي الفضلات النباتية.



وفي اطار دعم البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، تم في اطار هذا المشروع، تهيئة رصيف ميناء الصيد البحري باجيم وتهيئة وتجهيز سوق الجملة لبيع الاسماك بحومة السوق الى جانب ارصفة الانزال الخمسة بعدد من المعتمديات.