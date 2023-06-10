دار المسرحي بباردو تفتتح قاعة جديدة للعروض بطاقة استيعاب 320 شخصا

تحوّلت المساحة المفتوحة بدار المسرحي بباردو إلى قاعة عروض مسرحية مغلقة بمواصفات فنية وتقنية عالية الجودة، بعد كانت في السابق مساحة لمصبّ الفضلات.

وتمّ مساء اليوم الجمعة افتتاح هذه القاعة الجديدة التي تتسع لـ 320 شخصا، وقد جُهّزت بأحدث معدّات الإنارة وتجهيزات التبريد ووسائل الراحة للجمهور وللمسرحيين. كما تمّت إعادة تهيئة عدد من الفضاءات الأخرى بدار المسرحي منها بالخصوص المقهى الثقافي والمكتبة وقاعة للرقص ومختبر الإبداع الثقافي الرقمي.



وأفاد مدير دار المسرحي بباردو سليم الصنهاجي لـ (وات) أن تكلفة التهيئة ناهزت 800 ألف دينار تمّ رصدها عبر مراحل. وقال إن هذا الفضاء سيكون مركزا بالخصوص على تكوين صنّاع الفرجة على مدار السنة، حيث سيتمّ تنظيم دورات تكوينية للتقنيين في مجالات الإضاءة والصوت والملابس والديكور والسينوغرافيا والماكياج والمابينغ وغيرها من المتمّمات المسرحية الأخرى.



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وأضاف أن المركز سيمكّن من تكوين مختصّين في صيانة معدّات الإنارة والصوت، وسيشمل التكوين 60 % من التقنيين المنضوين صلب وزارة الشؤون الثقافية في العاصمة وفي الجهات، إلى جانب تكوين 40 % من التقنيين العاملين للحساب الخاص بأسعار رمزية.



وستستقبل قاعة العروض الجديدة المسرحيين في العروض الأولى لإنتاجاتهم الحديثة بسعر لا يتعدّى 500 دينار، بحسب مدير الفضاء، وهو سعر اعتبره "رمزيا" يغطّي المتطلّبات التقنية للعرض مع توفير المقهى الثقافي لعقد الندوات الصحفية وتنظيم حلقات النقاش بعد انتهاء العرض.



وأقيم بالمناسبة حفل موسيقي أثثه مجموعة من الفنانين هم ياسر الجرادي ونضال اليحياوي والعروسي الزبيدي وأحمد الشريف والجميعي العماري. كما تابع الجمهور فقرات في الارتجال المسرحي.