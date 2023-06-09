رئيس الجمهورية يتلقى التعازي في ضحايا تحطّم المروحية العسكرية من نظيره الموريتاني

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قدم له التعازي بإسمه وبإسم الشعب الموريتاني الشقيق، على إثر تحطّم المروحية العسكرية ليلة الاربعاء الفارط، وذهب ضحيتها أربعة من الشهداء الأبرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



وكانت وزارة الدفاع الوطني، أعلنت صباح أمس الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليل الاربعاء بمنطقة كاب سيراط من ولاية بنزرت، لتفيد في وقت لاحق بأن المروحية قد سقطت في عرض البحر.





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