Babnet

رئيس الجمهورية يتلقى التعازي في ضحايا تحطّم المروحية العسكرية من نظيره الموريتاني

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 18:54 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قدم له التعازي بإسمه وبإسم الشعب الموريتاني الشقيق، على إثر تحطّم المروحية العسكرية ليلة الاربعاء الفارط، وذهب ضحيتها أربعة من الشهداء الأبرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكانت وزارة الدفاع الوطني، أعلنت صباح أمس الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليل الاربعاء بمنطقة كاب سيراط من ولاية بنزرت، لتفيد في وقت لاحق بأن المروحية قد سقطت في عرض البحر.

...

ومثّل حادث سقوط المروحية العسكرية، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية أمس الخميس بقصر قرطاج، مع وزير الدفاع الوطني عماد مميش، حيث تم التأكيد على ضرورة تجديد العتاد العسكري لتفادي مثل هذه الفواجع الناتجة عن تآكل عدد من المعدات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268070


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 09 جوان 2023 | 20 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:39 16:10 12:26 05:00 03:09
Babnet
26°
 Babnet31° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2326°-2329°-2031°-2127°-21
  • Avoirs en devises
    21427,8

  • (9 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,34196 DT        1$ =3,11732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juin)   354,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*