بطولة رولان غاروس للتنس :ديوكوفيتش يهزم ألكاراز المصاب ليحجز مكانا في النهائي

قطع نوفاك ديوكوفيتش خطوة هائلة نحو تحقيق رقم قياسي يتمثل في حصد اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى لتنس الرجال بفوزه 6-3 و5-7 و6-1 و6-1 على كارلوس ألكاراز المصاب في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة اليوم الجمعة.



وكان ألكاراز المصنف الأول عالميا قد عادل المباراة للتو عندما وقعت الاصابة حيث توجه وهو يعرج لمقاعد البدلاء ممسكا بساقه اليمنى عند التعادل 1-1 في المجموعة الثالثة.





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وأثناء استمراره في اللعب، عانى بطل أمريكا المفتوحة بشكل واضح، لكن ديوكوفيتش لم يتردد في حسم الامر، وخسر شوطا واحدا فقط من بين 12 شوطا ليحجز مكانا في مباراة الأحد أمام كاسبر رود وصيف بطل العام الماضي أو الألماني ألكسندر زفيريف.

ولم يتضح ما إذا كان ألكاراز، الذي غاب عن بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، يعاني من تقلصات عضلية أو إصابات.