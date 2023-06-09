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تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يعبّر عن استعداده للدخول في تحركات نضالية دفاعا عن ديمومة شركة الجنوب للخدمات (بيان)

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 17:16 قراءة: 0 د, 52 ث
      
عبّر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، في بيان أصدره اليوم الجمعة، عن استعداده للدخول في جملة من التحركات النضالية دفاعا عن ديمومة شركة الجنوب للخدمات وحفاظا على قوت أعوانها، وفق ما ورد في نصّ البيان.
ونبّه الاتحاد كل الاطراف المتداخلة للصعوبات الكبيرة التي ما فتئت تعرقل نشاط شركة الجنوب للخدمات بتطاوين جراء اخلال العديد من الشركات المتعاقدة معها بتعهداتها، وعدم صرف متخلداتها المالية في الآجال، وامتناع هذه الشركات عن تجديد عقودها وابرام عقود مع شركات منافسة ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن، حسب ذات البيان.
ويعتبر الاتحاد هذه الشركة، التي أنشئت سنة 2013، مكسبا جهويا، إلّا أن ديمومتها واستمرارها أصبحا مهدّدين وأصبحت مستهدفة من عديد الاطراف المتداخلة في مجال المحروقات بصحراء الجهة.
وذكّر، في بيانه، بآخر اتفاق صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 5 نوفمبر 2020 والذي ينص في نقطته الرابعة على ضرورة تمديد وإمضاء عقود مع الشركات المنتصبة بصحراء تطاوين، وإعطاء الاولوية لشركة الجنوب للخدمات في كل العقود الجديدة، مشيرا إلى ان اقصاء هذه الشركة من صفقة محطة الكهرباء والغاز بالبرمة يجعل الاتحاد يتساءل لمصلحة من يتم استهداف شركة الجنوب للخدمات.


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