بودربالة يثمن تعاون المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية مع تونس لدى لقاء وفد يمثله

ثمن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لدى استقباله بقصر باردو الجمعة لوفد من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA تعاون المعهد مع تونس التي تعد البلد العربي الوحيد المنظم اليه.



ومن جانبه قدّم رئيس الوفد كيفن أزاس زومورا عرضا عن هذه المنظمة وعملها الهادف إلى تدعيم الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم ومساندة العمليات الديمقراطية والمؤسسات ذات العلاقة على جميع الأصعدة، وذلك عبر الدعم المادي واللوجستي أو من خلال الاستشارات والدراسات ومساندة المبادرات الوطنية الرامية الى تعزيز البناء الديمقراطي.





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واستعرض عديد محطات التعاون مع تونس في هذه المجالات، مبديا اهتمامه بمسار البناء الديمقراطي في تونس وآفاقه المستقبلية، ومؤكّدا الاستعداد لمواصلة التعاون مع تونس في مسارها على درب توطيد الانتقال الديمقراطي.



وأكّد بودربالة تقديره لنشاط المعهد وما يقوم به من مجهودات لدعم الديمقراطيات الناشئة، مبرزا أهمية هذا التعاون في مختلف المحطات سواء منها الانتخابية أو من خلال دعم المؤسسات الساهرة على الانتقال الديمقراطي وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وأكّد من جهة أخرى ثوابت تونس في احترام الحريات العامة والفردية وحرية الإعلام والتنظّم الحزبي، مشددا على أن تونس ملتزمة في طريق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان مع الحرص على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.



واطلع الوفد على تطوّرات الأوضاع السياسية في تونس منذ الثورة، مشيرا الى ما رافقها من سلبيات تطلبت إرساء مسار إصلاح سياسي جديد انطلق منذ 25 جويلية 2021 وتواصل وفق خارطة أفضت الى دستور جديد وانتخابات انبثق عنها هذا البرلمان الذي سيعمل على تعزيز المسار الإصلاحي عبر وظيفته التشريعية والرقابية بتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية وتحت رقابة الشعب وفق الدستور الجديد.



وضم وفد المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA الأمين العام للمعهد كيفن أزاس زومورا ، و مدير مكتب افريقيا وغرب اسيا روبا شامارو ومديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا خمائل فنيش، وحضر اللقاء محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.