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الكاف: تراجع عدد رؤوس الخرفان المخصّصة لعيد اللأضحى وتوقّعات بارتفاع أكبر في أسعارها

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تشير الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، والمتصلة بقطيع الماشية في الجهة، إلى تسجيل تراجع في عدد الخرفان التي يمكن توفيرها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرح به، اليوم الجمعة، المهندس بالاتحاد الجهوي، عبد الكريم الحيدري، لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
وأفاد الحيدري، في هذا السياق، بأن عدد الخرفان التي يمكن توفيرها هذه السنة كأضاح لا يتجاوز 55 ألف رأس مقبل 90 ألف رأس خلال السنة الماضية، مرجعا هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية الصعبة التي مرّت بها البلاد خلال الفترة الماضية والنقص الحاصل في المراعي، وهي عوامل أثّرت سلبا على تكاثر الأغنام وأدّت أحيانا إلى عمليات اجهاض لدى الأغنام، على حد تعبيره.
وأكد أن عدد رؤوس الخرفان المتوفرة في الجهة يفي بحاجة الولاية من الأضاحي ولكنه لا يساهم في توفيرها لباقي الجهات المتّسمة بضعف إنتاج الأغنام مثلما كان الشأن خلال السنوات الماضية، على حد تقديره.
أما في ما يتعلّق بالاسعار فقد حدّدت هذه السنة، وفق نفس المصدر، بـ 17،800 دينارا للكغ الواحد من لحم الخروف الحي مقابل 12 دينارا في السنة الماضية بما سيدفع، حسب قوله، إلى مزيد ارتفاع أسعار الأضاحي التي يقدر ثمنها بين 800 و1300 دينار تقريبا.


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