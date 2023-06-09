النجم البرازيلي نيمار مرغوب فيه فى البطولة السعودية

اشارت تقارير اعلامية متخصصة, الى وجود اهتمام فريق سعودي جاد بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سليفا خلال موسم الانتقالات الصيفية 2023.

وبحسب ما ذكره موقع متخصص ,فإن وكلاء أعمال نيمار أجروا محادثات مع وفد يمثل البطولة المحترفة السعودية,بخصوص انتقال النجم البرازيلي إلى أحد أندية البطولة السعودية دون تحديد هوية النادي, علما بأن اسم النجم البرازيلي ارتبط بالانضمام إلى الهلال في وقت سابق.

ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي الذي فضل الانضمام إلى انتر ميامي الأميركي, بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بن زيمة, وغريمه النصر كريستيانو رونالدو.

يذكر ان النجم البرازيلي نيمار مطلوب أيضا في عدة أندية انجليزية هي مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.