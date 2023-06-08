ريكترينغ: البنك الاروبي لاعادة الاعمار يعمل على تطوير التعاون المالي مع تونس في ظل بذلها جهودا هامة لمواجهة الضغوطات

أكد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغان ريكترينغ، ان تونس تبذل جهودا هامة لمواجهة الضغوطات الراهنة وان البنك يعمل على تعزيز الشراكة وتطوير التعاون المالي القائم معها.



وبحثت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بمقر الوزارة مع يورغان ريكترينغ الذي يزور تونس الى حدود يوم 9 جوان 2023 على راس وفد من البنك التعاون و برامج العمل المشترك للفترة القادمة وتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاقتصاد التونسي.





وأبرزت نمصية، في هذا السياق ، الجهود التّي تبذلها تونس للالتزام بتعهداتها في تسديد ديونها الخارجيّة والاضطلاع بدورها على المستوى الدّاخليولاحظت أهميّة الدّور الاجتماعي للدّولة وضرورة أن تراعي مختلف الإصلاحات هذا البعد من أجل المحافظة على صلابة النسيج الاجتماعي وتماسكه باعتباره أحد ركائز خلق الثروة وتحقيق تننمية مستدامة.وكان ، يورغان ريكترينغ قال مع بداية زيارته الى تونس إنّ قرار البنك اعتماد مستشار اقتصادي إقليمي في تونس يعكس رغبة البنك في بناء شراكة فاعلة واستراتيجية.وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، منتصف شهر ماي الماضي، تباطؤ نسق النمو في تونس لتبلغ نسبته 2 بالمائة لكامل سنة 2023 .ويرافق المسؤول المالي المدير العام لإقليم جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، هايك هارمغارت، والمديرة المساعدة، المسؤولة عن تونس، نوديرا منصوروفا في حين يتضمن جدول اعمال الوفد ، اجراء محادثات مع كبار المسؤولين التونسيين.ويعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 36 بلدا في ثلاث قارات.واستثمر البنك في تونس، منذ سنة 2012 ، ما يقارب من 2 مليار أورو في 62 مشروعا في مختلف جهات البلاد، في كل من القطاعين الخاص والعمومي.