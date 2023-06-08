الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال:



السبت 10 جوان

في ملعب حمادي العقربي برادس



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النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري



في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي



الأحد 11 جوان

في ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)

الأولمبي الباجي - النادي الرياضي الصفاقسي



في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي بتطاوين