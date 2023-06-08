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الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج

Publié le Jeudi 08 Juin 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشر لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال:

السبت 10 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس
...

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري

في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي

الأحد 11 جوان
في ملعب حمادي العقربي برادس (دون حضور جمهور)
الأولمبي الباجي - النادي الرياضي الصفاقسي

في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي بتطاوين


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