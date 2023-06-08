أريانة: استئناف أشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق المتوقفة منذ سنتين بعد إسنادها إلى مقاولة جديدة

استأنفت بلدية أريانة أشغال تهيئة مسرح الهواء الطلق الكائن داخل قصر بن عياد (مقر البلدية) بعد أن توقفت منذ ما يناهز سنتين بسبب إفلاس المقاولة المتعهدة بالأشغال بكلفة جملية قدرت عند انطلاقها في فيفري 2020 بحوالي 490 ألف دينار.



وأوضح مدير المصالح الفنية ببلدية أريانة خالد الجبالي في تصريح لـ/وات/ أنه تم إسناد صفقة جديدة لمقاولة أخرى بقيمة 520 ألف دينار لاستكمال أشغال التهيئة التي من المنتظر أن تنتهي موفى شهر جويلية القادم.

وتشمل أشغال التهيئة إعادة تهيئة القاعة الشرفية وإصلاح أرضية المسرح والركح، بالإضافة إلى تعهد حجرات الملابس وبناء مركب صحي وتغطية أماكن جلوس المتفرجين، وفتح مدخل خاص بالفنانين وآخر خاص بالجمهور، على أن يتم عقب نهاية الأشغال تجهيز المسرح بالمعدّات الخاصة بالإضاءة والصوت.



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ويجدر التذكير بأن مسرح الهواء الطلق الذي انطلق استغلاله منذ الثمانينات تبلغ طاقة استيعابه القصوى حوالي ألف متفرج. وللإشارة فإن نفس المقاولة الأولى المتعهدة بتنفيذ أشغال مسرح الهواء الطلق كانت عجزت أيضا عن استكمال أشغال مركب الطفولة بالمنزه السادس ليتم إسنادها أيضا إلى مقاولة أخرى.

ويتسبب عجز عدد من المقاولات المتعهدة بإنجاز جملة من المشاريع في ولاية أريانة في مختلف الميادين ولفائدة عدد من الجهات الحكومية، نتيجة الإفلاس أو المرور بصعوبات مالية كبيرة يعود أغلبها لمخلفات جائحة كورونا، في تعطل عدد مهم من هذه المشاريع ليتم إعادة طلب عروض بشأنها بمبالغ مالية أرفع وذلك نتيجة الارتفاع المتنامي لأسعار الكلفة.