دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منتجي الكروم بالجهة إلى المتابعة الدقيقة والتنبه للحالة الصحية لأشجار الكروم والتعجيل بالمداواة في حالة اكتشاف وجود إصابات بمرضي "الميلديو" و"البياض الدقيقي".



وأوضحت المندوبية في بلاغ لها ان الظروف المناخية التي ميزت الفترة الأخيرة والمتمثلة في نزول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة خلال الفترة النهارية من شانه أن يوفر العامل المثالي لظهور هذه الأمراض الوبائية الخطيرة.





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ودعت المنتجين في حالة اكتشاف مرض "الميلديو" الى التدخل الفوري والالي باستعمال مبيدات فطرية جهازية او قابلة للامتصاص ومصادق عليها مع اعادة المداواة بتواصل نفس الظروف واحترام قاعدة التداول بين العائلات الكيميائية



كما دعت المندوبية اصحاب ضيعات الكروم في حالة اكتشاف مرض "البياض الدقيقي " كذلك الى استعمال مبيدات جهازية لتغطية كامل الفترة الحساسة من من فترة الازهار الى اكتمال العنقود، واوصت المنتجين بالقيام بعملية التوريق والمتمثلة في ازالة الاوراق القاعدية والتهوئة اللازمة للدالية والحرص على نظافة الضيعة من الاعشاب الطفيلية لعدم خلق مناخ رطب تحت الكروم.