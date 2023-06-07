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زغوان : جلسة عمل لمتابعة سير مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب

Publié le Mercredi 07 Juin 2023 - 21:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية بنزرت بإشراف والي الجهة محمد العش لمتابعة سير مشاريع الماء الصالح للشرب بالجهة ولدراسة المشاريع المبرمجة لتزويد بعض المناطق الريفية والحضرية بماء الشرب.

واشار العرض الذي قدمه فوزي بن علي رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى أن 9 مشاريع جهوية مدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021 وبرنامج التنمية المندمجة هي في طور الانجاز وهي تتعلق بالقيام بأشغال الهندسة المدنية وتجهيز وكهربة الآبار المنجزة لتزويد حوالي 3آلاف عائلة بعدد من التجمعات السكنية والقرى الريفية بالماء الصالح للشرب بكلفة جملية بلغت 4 فاصل 7 مليون دينارا مشيرا إلى أن معدل تقدم الأشغال بلغ نسبة 80 بالماء .
وأضاف في ذات العرض أنه بالتوازي مع المشاريع الجهوية تعمل دائرة الهندسة الريفية على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني وتتضمن إلى جانب حفر بئر عميقة بالناظور، تهذيب شبكات المياه وكهربة وتجهيز 11 محطة ضخ وذلك بكلفة أشغال قدرت بحوالي 12 مليون دينارمشيرا إلى أن سير هذه المشاريع يتراوح بين إعداد ملفات طلب العروض وفتح الاعتمادات.
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وذكرت رئيسة مصلحة الدراسات والتعديل بإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عواطف الشارني من جهتها أن 4 مشاريع مبرمجة للانجاز بقيمة 1 فاصل 7 مليون دينارا لمواجهة نقص المياه خلال هذه الصائفة وتتعلق بتدعيم الموارد المائية بخمسة مركبات من خلال تجهيزها وكهربتها وربطها بالآبار المنجزة للغرض


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