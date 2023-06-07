رفع الرحلات التجارية عبر ميناءي حلق الوادي وجرجيس الى 252 رحلة استعدادا للموسم الصيفي والسياحي 2023

رفع ديوان البحرية التجارية والموانئ اجمالي السفرات البحرية التجارية عبر ميناءي حلق الوادي وجرجيس الى 252 سفرة، سنة 2023، بزيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وذلك في اطار التدابير الاستثنائية المقررة لتامين الظروف الملائمة خلال الموسم الصيفي والسياحي 2023.



وافادت وزارة النقل في بلاغ لها، مساء الثلاثاء، أن الديوان سيؤمن على مستوى حركة المسافرين، في اطار البرنامج المقرر لعودة التونسيين المقيمين بالخارج الى ارض الوطن، عبور زهاء 512 ألف مسافر خلال سنة 2023، أي بزيادة بنحو 2 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وحوالي 174 سيارة، بتطور يفوق 5 بالمائة مقارنة بسنة 2022.





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ويعمل ديوان البحرية التجارية والموانئ في نفس التوجه، على تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والمرافق الخدماتية بميناءي حلق الوادي وجرجيس لتأمين مختلف العمليات المينائية وتحسين الخدمات خلال الموسم الصيفي.



وقد تم في هذا الصدد، تخصيص 3 محطات بحرية وقاعة للمسافرين المترجلين، في ميناء جرجيس، قصد الإسراع في الخدمات الحدودية علاوة على فصل المسالك المخصصة للمسافرين والسيارات عن الحركة التجارية عبر تركيز الحواجز المتحركة والقيام بأشغال الصيانة والإنارة والتشوير داخل وخارج الحرم المينائي.



كما لفتت الى الحرص على توفير المرافق الخدماتية والمستلزمات الصحية على غرار سيارة اسعاف من صنف "أ" داخل المحطة البحرية طيلة جميع الرحلات.