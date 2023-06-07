رئيسة الحكومة تواكب انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا سنة 2023

واكبت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الأربعاء، انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 2023 بمعهد بوقطفة بسيدي

حسين السيجومي بمدينة تونس العاصمة، خلال زيارة أدتها رفقة وزير التربية محمد علي البوغديري.



واطّلعت رئيسة الحكومة، على الاجراءات المتخذة لتنظيم عملية توزيع مواضيع اختبار مادة الفلسلفة وعاينت استعدادات الاطار التربوي بالمعهد لتنظيم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.



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وتحدّثت نجلاء بودن بالمناسبة لدى حلولها بداية من الساعة السابعة و15 دقيقة الى المعهد الى التلاميذ المترشّحين قبيل انطلاق أول اختبار يخوضونه في

هذه الدورة، وعبّرت عن أملها في تحقيقهم النجاح خلال الدورة الرئيسية.



كما أثنت، على دور الإطار التربوي في تنظيم انجاز الاختبارات الكتابية من امتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا، وحضرت موكب تأدية تحية الراية الوطنية بساحة المعهد.



الجدير بالذكر، أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية تشهد مشاركة أكثر من 137 ألف مترشّح و تتواصل أيام 7 و 8 و9 و12 و 13 و14 جوان الجاري، ويقع الافصاح عن نتائجها يوم 25 من نفس الشهر.



وتستحوذ شعبة الاقتصاد والتصرف على النصيب الأكبر من المترشحين بنسبة 35 بالمائة من مجموع المترشحين فيما تأتي شعبة الآداب في المرتبة

الثانية ب 20 بالمائة.



وبفارق طفيف عن شعبة الآداب، ناهزت نسبة المترشّحين لامتحان البكالوريا من شعبة العلوم التجريبية 19 بالمائة، في حين بلغت نسبة المترشحين عن شعبة العلوم التقنية 12 بالمائة ، ثم علوم الاعلامية 7 بالمائة ، فالرياضيات 6 بالمائة ، فيما لم تتجاوز نسبة المترشحين بشعبة الرياضة 1 بالمائة من مجموع المترشحين.

