تعاون: وفد تونسي رفيع المستوى يشارك في اشغال القمّة 22 لرؤساء دول وحكومات الكوميسا

تشارك تونس في أشغال القمّة 22 لرؤساء دول وحكومات منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، التّي ستنتظم يوم 8 جوان 2023 بعاصمة زمبيا، لوزاكا.



وستلتئم القمة تحت شعار "الاندماج الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهر قائم على تشجيع الاستثمار الأخضر و القيمة المضافة و السياحة ". وستمثل أشغالها مناسبة لاستعراض ما تم انجازه على درب تنفيذ المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة ولمتابعة أهم البرامج الرامية لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي





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وسيسبق تنظيم القمّة، التّي ستشهد مشاركة ممثلي الدول الأعضاء إلى جانب الأمينة العامة للكوميسا وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية، الاجتماع 18 لوزراء خارجية الكوميسا.



وسيترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، الوفد التونسي، الذّي سيشارك في القمّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء.



وللتذكير فقد قامت تونس توقيع، منذ جويلية 2018، اتفاقية الانضمام إلى هذا التجمع الإقتصادي الإقليمي، الذي يضم 21 بلدا إفريقيا وذلك تجسيما لمبادئ الاندماج الإفريقي وترجمة لسعيها لمزيد دفع التعاون جنوب -جنوب، لا سيما، مع بلدان شرق و جنوب القارّة.