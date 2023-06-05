التيار الديمقراطي ينتخب أحمد البهلول رئيسا لمجلسه الوطني ويختار الأعضاء 11 لمكتبه التنفيذي

انتخب حزب التيار الديمقراطي، خلال اجتماع مجلسه الوطني، الأحد، أحمد البهلول، رئيسا للمجلس الوطني، كما قام بانتخاب الأعضاء 11 للمكتب التنفيذي للحزب. وسيقوم المكتب الجديد، بدوره، بانتخاب رئيسا له.



ولاحظ أمين عام الحزب، نبيل حجّي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ حزب التيّار الديمقراطي، الذي عقد، الأحد، أوّل مجلس وطني له بعد انعقاد مؤتمره الوطني الثالث يومي، 30 أفريل و1 ماي 2023، الذّي اختار أن يطلق إسم "دورة غازي الشواشي" على أوّل إجتماع للمجلس الوطني، تكريما للأمين العام السابق للحزب، غازي الشواشي، الذّي يقبع في السجن منذ أكثر من 3 أشهر في تهم تتعلّق بملف ما عرف ب"قضيّة التآمر على أمن الدّولة".





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وقال حجّي إنّ المجلس الوطني كرّم عائلة، غازي الشواشي، "ليبعث برسالة إلى أمينه العام السابق تعبّر عن تضامن الحزب معه في محنته ومع كلّ السياسيين، الذّين يتم التنكيل بهم ليس لدواع قضائية بل لدواع سياسية بحتة".



وبيّن أمين عام التيار الديمقراطي أنّ المجلس الوطني للحزب تداول في الأزمة الإقتصادية والاجتماعيّة، التي تمرّ بها البلاد، ورؤيته لعدد من الإشكالات منها مسألة الدّعم والعدالة الجبائية ووضعيّة المؤسسات العمومية وعجز الميزان التجاري.



يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر منذ، 22 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق السياسي والمحامي، غازي الشواشي، على ذمّة القضيّة المتعلّقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.