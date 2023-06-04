القصرين: انتشال جثة شاب جزائري جرفته وسيارته مساء أمس السبت سيول وادي حيدرة

تمكنت فرق الحماية المدينة بولاية القصرين خلال ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم الأحد من العثورعلى جثة مواطن جزائري كانت سيول وادي حيدرة في معتمدية حيدرة الحدودية بالجهة قد جرفته وسيارته مساء السبت إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.



وأضاف أحمد الحامدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم العثور على جثة الجزائري المفقود (أصيل ولاية تبسة ويبلغ من العمر 28 عاما يدعى طارق مسعي)، على بعد ما يقارب النصف كلم من مكان جرفه، مبرزا أنه تم انتشال الجثة وتحويلها الى المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي للتثبت من سبب الوفاة





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وفي ظل تواصل تهاطل الأمطار بعدد من معتمديات الجهة، وجه الحامدي دعوته إلى كافة المواطنين لتوخي الحذر و عدم المجازفة وقطع الأودية لتفادي المخاطر، مؤكدا أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة في إنعقاد دائم وكذلك الشأن بالنسبة للجان المحلية تحسبا لأي طارئ ولضمان التدخل السريع والناجع عند الضرورة.



وتشهد بعض معتمديات ولاية القصرين منذ مساء أمس السبت وإلى اليوم الأحد نزول كميات متفاوتة من الأمطار فاقت ال 20 مليمتر في معتمديات العيون و فوسانة و حيدرة مما أدى الى فيضان وادي حيدرة ووادي ڨرڨور في معتمدية فوسانة