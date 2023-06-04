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انتداب 1139 اطارا تونسيا في الخارج ينشط اغلبهم في القطاع الصحي، الى حدود 30 افريل 2023

Publié le Dimanche 04 Juin 2023 - 10:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
كشفت احصائيات للوكالة التونسية للتعاون الفني، انه تم انتداب 1139 اطارا تونسيا في الخارج، خلال الفترة من 1 جانفي الى 30 افريل 2023، ينشط اغلبهم في القطاع الصحي اي بتطور بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وقد التحق 779 منتدبا بمراكز عملهم في الخارج، خلال ذات الفترة، 430 منهم اي اكثر من نصفهم ينتمون الى القطاع الطبي وشبه الطبي، حسب ذات الاحصائيات.

...

وقد تلقت الوكالة خلال هذه الفترة 29 عرض انتداب من عديد البلدان على غرار المملكة العربية السعودية والكويت وكندا وفرنسا وغيرها.

وقد بلغ العدد الجملي للتونسيين المنتدبين في الخارج عن طريق الوكالة الى حدود 30 افريل 2023 نحو 23425 منتدبا اكثر من 60 بالمائة منهم (14289 منتدبا) يشتغلون في الدول العربية في حين استقطبت الدول الاوروبية 5464 منتدبا مقابل 2545 في القارة الامريكية.

واشارت الوكالة الى ان عدد السير الذاتية المودعة لدى مصالحها يفوق 22 الف سيرة يرغب اصحابها في الحصول على فرصة عمل في الخارج عن طريق التعاون الفني.


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