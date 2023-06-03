غرة ذي الحجة 1444 هجري فلكيا لهذه السنة تكون يوم 19 جوان 2023 و عيد الإضحى يوم 28 جوان 2023

أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك ، بأن غرة ذي الحجة 1444 هجري فلكيا لهذه السنة، ستكون يوم 19 جوان 2023 و عيد الإضحى يوم 28 جوان 2023.

و يبقى الإعلان الرسمي لموعد دخول الشهر و عيد الإضحى من صلاحيات مفتي الجمهورية التونسية.



وأوضحت في بيان، أن رصد هلال ذي الحجة سيكون بالآلات الفلكية وذلك، مساء يوم 18 جوان 2023 دون إمكانية رصده بالعين المجرد.



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