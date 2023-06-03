آلات الوزن الالكترونية... سرقة وغشّ مع سبق الإصرار والترصّد

تحرير محرز الماجري - يحاول العمّ الهادي، وهو يجوب سوق باب الجزيرة، أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة، ان يعدل من مشيته وهو يتطلع بنظره من لافتة الى أخرى مستطلعا أسعار الخضر والغلال وانسبها، في وقت يترصده أحد الباعة، كما غيره من المستهلكين، في سعي لابقائه بعيدا عن آلة الوزن الالكترونية المهترئة والمتقادمة المختفية نسبيا بين اكداس البضاعة.



ووسط الزحام في هذه السوق الشعبية، الشبيهة باسواق كثيرة عبر البلاد، تتعالى اصوات مديح الباعة لسلعهم في محاولة لاستقطاب اهتمام مرتادي السوق، ومنهم العم الهادي الستيني، الذين دفعهم غلاء الأسعار الى التوقف بين الفينة والاخرى امام احد الباعة علهم يظفرون بسعر مناسب لمشترياتهم.





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