المجمع الكيميائي التونسي يواصل تجاوزاته البيئية ويخل بمسؤوليته المجتمعية تجاه مدينة قابس (رئيس جمعية صيانة المدينة والواحة بقابس )

قال رئيس جمعية صيانة المدينة والواحة بقابس محمد الشريف طاهر في تصريح أدلى به اليوم لمراسل "وات" أن النسيج الصناعي بمدينة قابس قد أخل بدوره تجاه هذه المدينة ولم يتحمل مسؤوليته المجتمعية ازاءها مما حال دون النهوض بأوضاعها وزاد في تعقيد ملفاتها الحارقة.

وانتقد التأخر الحاصل في انطلاق انجاز المدرج متعدد الاختصاصات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الذي تعهد المجمع الكيميائي التونسي بتمويله منذ سنة 2017 والذي أبرمت بشأنه اتفاقية بين المجمع الكيميائي التونسي والمجلس الجهوي وجامعة قابس في 01 فيفري 2020 .

وعبر الشريف عن قلق جمعية صيانة المدينة والواحة بقابس من التعطل المتواصل منذ سنوات لمشاريع معالجة التلوث الهوائي بالمجمع الكيميائي التونسي ومن تواصل تكديس مادة "الكادميوم " بمحيط أحد معامله والحال أن الجميع كان ينتظر معالجة اشكال سكب مادة الفوسفوجيبس المتأتية من معامل هذه المؤسسة في البحر.

وانتقد محمد الشريف طاهر التعطل الحاصل في مشروع محطة تحلية مياه البحر التي تعهد بانجازها المجمع الكيميائي التونسي لتوفير حاجياته من المياه ومواصلته استغلال الموارد المائية الجوفية والحال ان جهة قابس تشكو من عجز هيكلي في موازنة مياه الشرب استدعت قطع الماء عن المواطنين لعدة ساعات في اليوم.



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