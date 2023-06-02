جامعة تونس المنار ضمن أفضل 22 جامعة عالميا في جودة التعليم، حسب تصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي لسنة 2023

أدرجت جامعة تونس المنار ضمن أفضل 22 جامعة عالميا في جودة التعليم، وبالمرتبة الثانية في إفريقيا، والرابعة على المستوى العربي، حسب نتائج تصنيف "تايمز" البريطاني للتعليم العالي لسنة 2023 //Times Higher Education Impact//.



ويرتكز تصنيف "تايمز" العالمي للتعليم العالي على تقييم آداء الجامعات ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة ال 17، وهو تصنيف يشمل أكثر من 1400 جامعة عبر العالم ويصدر سنويا عن مجلة "تايمز" بالمملكة المتحدة.





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وحققت جامعة تونس المنار هذا الترتيب المتقدم عالميا في جودة التعليم استنادا الى عدد من المؤشرات الخاصة بالجامعة والمتعلقة بالهدف الانمائي الرابع للألفية "ضمان التعليم الجيد".



وجاءت جامعة تونس المنار في المرتبة ما بين 201 - 300 الأعلى في العالم بدرجة (91.4 / 100) في البحث العلمي المتعلق بالأهداف الانمائية للألفية ال 17 ودرجة 100/100 لمحتوى تقرير الجامعة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما يجعلها تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني، والسادسة في أفريقيا، والثامنة على المستوى العربي، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الجامعة.



ووفقا لهذا الترتيب، تمكنت جامعة تونس المنار على مستوى الهدف الثالث للتنمية المستدامة المتعلق بالصحة من الحصول على المرتبة 37 في العالم، والأولى في إفريقيا والثالثة على المستوى العربي بدرجة (85,5 / 100 البحث).



وفي ما يخص الهدف الانمائي الخامس للألفية والمتعلق بالمساواة بين الجنسين تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة 42 في العالم، والثالثة في أفريقيا، والثالثة على المستوى العربي، وحصلت على درجة بحثية قدرها (77,5 / 100).



كما صنفت جامعة تونس المنار بالمركز الثاني في أفريقيا والمركز الثاني على المستوى العربي في ما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالهدف الانمائي الثاني "ضمان الأمن الغذائي" بدرجة بحث قدرها (82,8 / 100).