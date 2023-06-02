بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم(مجموعة التتويج): تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي السبت و الاحد 3 و 4 جوان الجاري بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:



السبت 3 جوان 2023

ملعب اولمبي سوسة



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النجم الساحلي-اتحاد تطاوين محرز المالكي

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-النادي الصفاقسي لحلو بن ابراهيم (الجزائر)



الاحد 4 جوان 2023

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الاولمبي الباجي اسامة رزق الله

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الترجي الرياضي احمد الغندور (مصر)