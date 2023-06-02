Babnet

بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم(مجموعة التتويج): تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة

Publié le Vendredi 02 Juin 2023 - 17:07 قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي السبت و الاحد 3 و 4 جوان الجاري بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر:

السبت 3 جوان 2023
ملعب اولمبي سوسة
...

النجم الساحلي-اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-النادي الصفاقسي لحلو بن ابراهيم (الجزائر)

الاحد 4 جوان 2023
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الاولمبي الباجي اسامة رزق الله
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الترجي الرياضي احمد الغندور (مصر)


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267682


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 02 جوان 2023 | 13 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:35 16:08 12:24 05:02 03:13
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1828°-2028°-2027°-2125°-21
  • Avoirs en devises
    21448,2

  • (1 juin)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,33240 DT        1$ =3,11988 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juin)   1092,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    